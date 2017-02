Herk-de-Stad - In de eerste provinciale van het voetbal moet Herk FC vandaag zijn puntentotaal flink kunnen aandikken. Herk FC is te gast bij Lutlommel.

Lutlommel is de rode lantaarn in het klassement. De Noord-Limburgers verzamelden nog maar 16 punten. Dat is iets meer dan de helft van het totaal van Herk FC. Eerste fluitsignaal om 15 uur.