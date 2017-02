Halen - In de vierde provinciale A van het voetbal is Loksbergen er het voorbije weekend niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen. Loksbergen beet met 1-0 in het zand bij Bokrijk Sport.

Loksbergen wist dat het voor een moeilijke opdracht stond. Bokrijk is de huidige nummer drie in het klassement.