Alice Roggen finaliste Miss Benelux 2017

Geetbets - Alice Roggen (19) uit Geetbets is doorgestoten tot de finale van Miss Benelux 2017. De volgende stappen in deze verkiezing zijn o.a. een “prejudging weekend” en een reis.

“In de zomer van 2015 kreeg ik een bericht van Anke Lauwers, Miss Benelux 2016, met de vraag of ik interesse had om me in te schrijven voor de 10de editie van Miss Benelux”, vertelt Alice. “Ik was meteen verkocht en werd uitgenodigd om mee te doen aan de voorselecties.” Zo stootte ze door naar de finale.

Alice is een nicht van Jo Roggen, de burgemeester van Geetbets. Ze koestert ook veel sympathie voor de vzw Poezenpootjes van Jo’s partner Nadia Najem, die zich ontfermt over dieren in nood.

Miss Benelux is voor Alice alvast een stevige uitdaging. “In de voorbereidingen ontmoette ik de andere finalisten. Dit zijn stuk voor stuk zeer knappe en sterke tegenstanders. Het zal dus een spannende race worden. Maar ik kijk er alvast naar uit.”

Om het avontuur van Alice te volgen kan je haar facebookpagina liken Finaliste Miss Benelux 2017 Alice Roggen. Meisjes die ook op zoek zijn naar een gelijkaardige, leuke ervaring kunnen zich ook inschrijven op de officiële site www.missbenelux.eu