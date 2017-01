Nieuwjaarsreceptie stad in newlook Donk

Herk-de-Stad - Alle Herkenaren zijn vandaag, zondag 29 januari, in deelgemeente Donk welkom voor de nieuwjaarsreceptie van de stad.

De nieuwjaarsreceptie vindt in een beurtrol plaats in elke deelgemeente. Dit jaar is dus Donk aan de beurt. De wensen, de kussen en de goede voornemens worden uitgewisseld op het dorpsplein van Donk. Dat is compleet vernieuwd en heringericht.De parkeerplaatsen zijn herschikt. Er zijn fietsenstallingen en zitbanken geplaatst. En het plein heeft een kunstwerk van Robrecht van Haspengouw gekregen. Dat is het resultaat van een wedstrijd waarvoor de Herkse Commissie voor Beeldende Kunsten de creatie van Caroline Coolen heeft verkozen. Op de receptie word je vergast op een sprankelend drankje, een smakelijk hapje en aanstekelijke muziek. De receptie loopt van 11 tot 13 uur. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.