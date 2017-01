Gedichtenstraat werkt met ‘Humor’ op de lachspieren

Halen - Op gedichtendag, donderdag 26 januari, is het startschot gegeven van de ‘Gedichtenstraat’ in de Karestraat in Zelem (Halen). Tot zondag 26 februari kan je er 39 gedichten lezen op panelen langs de straat. “Met zijn negen jaar is Sverre Reynders uit onze straat de jongste deelnemer”, zegt initiatiefneemster Alice Ponsaerts.

“De gedichten staan allemaal in het teken van het thema ‘Humor’, vertelt Alice Ponsaerts. “Verfijnde humor in poëzie verwerken bleek een grotere uitdaging dan aanvankelijk gedacht.

Toch werden er in totaal 69 gedichten ingezonden, waaruit er dus 39 werden geselecteerd. De kunst ligt in de subtiele verwoording. In vele gedichten zit het komische element ook echt in de laatste zin of woorden. Het lijken heel ernstige teksten, maar de ultieme woorden geven er een andere draai aan. De deelnemers komen uit heel het Vlaamse taalgebied: van de Westhoek tot de Maaskant. Zelfs twee dichters uit Nederland nemen deel: een uit Amsterdam en een uit Friesland.” De Karestraat zelf wordt onder meer vertegenwoordigd door Sverre Reynders. Hij is negen jaar, maar heeft de microbe van de literatuur wel geëerfd. “Poëzie zit in de familie” vertelt hij. “Mijn twee oudere zussen Iben – zij is 16 – en Xyme – 13 – hebben eerder al deelgenomen. Ik had eerst een gedicht willen schrijven, maar papa raadde me aan een haiku op papier te zetten. Humor ligt me wel. Van mij zeggen ze thuis ook dat ik de grappenmaker ben.”

De gedichten worden aangebracht op panelen die over de hele lengte van de Karestraat verspreid staan. Een van de gedichten is een haiku van Alices echtgenoot Julien Lekens die zijn creatie in steen heeft gepakt. “De passie voor het letterkappen is ontstaan uit de liefde voor de poëzie. Zeg maar de wens om iets te creëren dat de tand des tijds zal doorstaan. Arduin en witte marmer zijn mijn lievelingsgesteenten. Arduin is heel hard. Ik kap niet graag in zachte materie. Bovendien bevat arduin weinig fossielen, zodat je de tekst ook mooi kan aflijnen. Witte marmer voelt iets zachter aan, maar het is toch een heel mooi gesteente om in te kappen. Engelse leisteen vormt ook een creatieve uitdaging, maar dat gesteente is peperduur.”

Gedichtenstraat, tot zondag 26 februari, vrije toegang, Karestraat Zelem. Info: 013/44.32.41.

LW