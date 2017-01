Gedichtenstraat werkt met ‘Humor’ op de lachspieren

Regio Op gedichtendag, donderdag 26 januari, is het startschot gegeven van de ‘Gedichtenstraat’ in de Karestraat in Zelem (Halen). Tot zondag 26 februari kan je er 39 gedichten lezen op panelen langs de str... Lees verder