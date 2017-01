Geetbets - Lise Coenen is de winnaar van de wedstrijd in de kerstperiode in de bibliotheek van Geetbets. Zij zat het dichtst bij het aantal boeken dat voor de boekenkerstboom werd gebruikt.

In de aanloop naar Kerstmis werd in de bibliotheek een kerstboom van boeken gemaakt. De vraag van de wedstrijd was hoeveel boeken daarvoor werden gebruikt. Het juiste aantal was 1007. Lise zat er met 1012 het dichtste bij.