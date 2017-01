Diest - In de gemeentelijke basisschool van Deurne (Diest) werd maandagochtend een inbraak met een poging tot diefstal vastgesteld.

Het was een van de leerkrachten die om 8.15 uur merkte dat er in de school was ingebroken. De dader(s) braken een cilinderslot van één van de toegangsdeuren open. In de school werden verschillende deuren opengebroken In één van de leslokalen werd getracht een beamer van het plafond te halen.