Diestenaar (37) onder invloed aan het stuur

Diest - Een man van 37 jaar uit Diest werd zaterdagmiddag door de politie betrapt op rijden onder invloed.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zaterdagmiddag rond 15.30 uur op de Diestsebaan. Toen de politie het voertuig voor het eerst zag, zat de man aan het stuur. De auto verdween even uit beeld en nadien zat er een vrouw aan het stuur. De politie had de zaak door en de man legde een positieve alcoholtest af. Hij had een te hoog promillegehalte in het bloed.