Creaties van zes glaskunstenaars

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad kan je vanaf vandaag de tentoonstelling ‘Glaskunst’ bezoeken. Die toont werk van zes kunstenaars die elk creatief zijn met glas.

De zes kunstenaars zijn Christine Vanoppen, Maria Dukers, Bert Frijns, Sjaak Smetsers, Frank Biemans en Warner Berckmans. Christine Vanoppen studeerde Beeldende Kunsten aan het Sint Lucasinstituut Hasselt en Monumentale Kunsten, Wandschilderingen en Glaskunst aan de Koninklijke Academie in Antwerpen. Tot op vandaag geeft ze ook les aan de Academie van Berchem, afdeling Glaskunst.

Architecte Maria Dukers werd geboren in Madrid in 1974 maar leeft en werkt in Brussel. Haar eerste creaties waren schilderingen op glas. Na het verkennen van verschillende technieken werkt ze vandaag vooral met Plexiglas en PVC en maakt ze de mooiste glazen deelvensters.

Nederlander Bert Frijns studeerde beeldhouwkunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij viel overal ter wereld in de prijzen en is een graag geziene kunstenaar op internationale tentoonstellingen. Frijns combineert in zijn werk vlakglas met steen, metaal, keramiek, hout en lood.

De beelden van Sjaak Smetsers verenigen het menselijke met het dierlijke. Ver weg van de realiteit, lijken het droombeelden maar ze zijn meer dan dat: ze leggen de spanning bloot van het morele fundament van het menselijke bestaan. Smetsers assembleert stap voor stap zijn unieke figuren. Hij giet, als de tijd het toelaat, zelf brons; bewerkt koper, staal of (zilver)tin; (ver)smelt diverse soorten glas en brengt bladgoud, bladzilver en metaalfolie aan.

Frank Biemans is aanvankelijk bekend geworden met vlakglasobjecten, maar werkt tegenwoordig vooral met fusetechniek, waarbij stukken vlakglas met elkaar worden versmolten. In verschillende werken gebruikt hij kleurpoeders en glasgranulaten zodat een soort glazen schilderijen het resultaat zijn.

De kans is zeer reëel dat je het werk van Warner Berckmans al hebt gezien: tal van Limburgse kerken, kapellen, en andere openbare gebouwen danken hun schoonheid aan de bijzondere glasramen van Berckmans’ hand. Deels doet hij restauratiewerk, deels schept hij zijn eigen creaties, vrij of in opdracht. Berckmans houdt van het paradoxale karakter van glas: het is tegelijk materieel en immaterieel.

Tot zondag 12 februari. Openingsuren: maandag-vrijdag: 9-17 uur (vrijdag 12 uur), zondag: 14-17 uur. Info: www.demarkthallen.be.