Herk-de-Stad - In de derde provinciale C van het voetbal moet SC Donk is deze speeldag in slagen zijn puntentotaal aan te dikken. Donk geeft voor eigen publiek Herkenrode partij.

Herkenrode bekleedt de vierde laatste plaats. Het verzamelde nog maar 16 punten. SC Donk doet het een stuk beter. Het heeft al 24 punten behaald. Donk heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Aftrap vanavond om 20 uur.