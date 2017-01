Herk-de-Stad - De Gezinsbond van Herk-de-Stad houdt vandaag een whiskytasting. Er vallen diverse whisky’s te proeven.

Als deelnemer maak je kennis met diverse single malt whisky’s die ook in de handel verkrijgbaar zijn. Er is geen verkoop. Iedereen van 21 jaar en ouder mag deelnemen. De whiskytasting loopt van 19 tot 23 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Deelname: 20 euro voor leden Gezinsbond, 25 euro voor anderen.