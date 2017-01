Schrijf mee aan humoristisch bibliotheekgedicht

Herk-de-Stad - Al wie graag de poëtische toer op wil gaan, is welkom om mee te schrijven aan het gedicht dat de bibliotheek lanceert naar aanleiding van gedichtendag.

Gedichtendag vindt plaats op donderdag 26 januari. Thema van de dag dit jaar is ‘Humor’. De beginwoorden van het gedicht staan dan ook in dat teken. De eerste zin is ‘Laatst moest ik heel hard lachen om'... Hou de facebookpagina van de bibliotheek in de gaten, want daar vind je regelmatig een update van het gedicht. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.