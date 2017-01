Herk-de-Stad - In de derde provinciale C van het voetbal kwam SC Donk het voorbije weekend in actie. Donk leed tegen ’s Herenelderen een 2-3-nederlaag.

De partij van Donk was al vooruitgeschoven naar vrijdag 6 januari. Toen was er nog geen sprake van de hevige winterprik van zaterdag. In de voorlopige stand staat Donk op de tiende plaats met 21 punten. Donk heeft dus wel een wedstrijd meer gespeeld dan de andere ploegen.