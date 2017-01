Vier rijbewijzen ingetrokken

Diest - Vier personen zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Zij werden betrapt op rijden onder invloed van drugs of alcohol.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controles donderdag op verschillende plaatsen. Om 14 uur liep een 36-jarige man uit Diest in de Arthur Van Ooststraat tegen de lamp. Rond 15.30 uur was de beurt aan een man van 38 jaar uit Laakdal. Om 23.30 uur legde een vrouw van 24 jaar uit Tienen een positieve speekseltest af. Om 20 uur was ook een man van 26 jaar uit Scherpenheuvel-Zichem op rijden onder invloed betrapt. Bovendien zat hij aan het stuur, terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Zijn auto werd ook in beslag genomen.