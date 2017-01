Inwoners Halen hebben recht op gratis huisvuilzakken in 2017

Halen - Net als de voorgaande jaren heb je als inwoner van Halen ook dit jaar recht op een hoeveelheid gratis huisvuilzakken. Het precieze aantal hangt af van de samenstelling van je gezin.

Een alleenstaande persoon heeft recht op 2 rollen van 22 liter (10 zakken per rol). Een gezin van twee personen ontvangt 2 rollen van 44 liter (10 zakken per rol). Voor een gezin van drie personen gaat het om 2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter (10 zakken per rol) en gezinnen van vier personen of meer ontvangen 3 rollen van 44 liter (10 zakken per rol). Je mag de zakken vanaf 13 februari komen afhalen. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.