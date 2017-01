Bibliotheek vrijdag gesloten

Herk-de-Stad - Wie de bibliotheek van Herk-de-Stad wil bezoeken, moet wachten tot zondag 8 januari. De bibliotheek is twee dagen op rij gesloten.

Morgen, vrijdag 6 januari, is de bibiotheek gesloten wegens de nieuwjaarsreceptie van de stad voor het eigen personeel en dat van het OCMW, plus aanverwante diensten. Normaal is de bibliotheek op vrijdag open van 15.45 tot 18 uur. Op zaterdag is de bibliotheek altijd gesloten. Zondag ben je welkom van 10 tot 12 uur. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.