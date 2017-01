Aanpak winterprik op wegen volgens duidelijk plan

Halen - Het stadsbestuur van Halen maakt voor het ruimen/strooien van wegen bij sneeuwval en/of vriesweer over een duidelijk plan.

Het strooien van de wegen gebeurt bij glad weer en bij sneeuwval. Het sneeuwvrij maken de fietspaden gebeurt alleen bij sneeuwval. Deze werken gebeuren zo vroeg mogelijk zodat tussen 8 en 9 u ’s morgens alles in de mate van het mogelijke sneeuw- of ijzelvrij is.

Bij het sneeuwvrij maken van de wegen maken we een onderscheid tussen wegen voor autoverkeer en fietspaden.

Van de wegen voor autoverkeer worden alleen de hoofdwegen geruimd en gestrooid.

Het gaat om deze wegen: Diestersteenweg, Gen.de Wittestraat, Markt, Nederstraat, Zwarte Duivelsstraat, F. Jacobslaan, Ertsenrijkstraat, Koekoeklaan, Sportlaan, Singellaan, Fonteinstraat , Doelstraat, Marktstraat, Zittaardstraat, Liniestraat (werken in uitvoering), Zilveren Helmenstraat, Loksbergenstraat, Hagelandstraat, Oude Leuvensebaan, Stokstraat, Gem. Brigadestraat, Lindestraat, Mannekenshaagstraat (gedeelte tussen Lindestraat en Gidsenstraat), A. Cuppensstraat, Kauwplasstraat, Liebroekstraat, Zelemstraat, Kolenbergstraat, Van Zurpeledijk, Gennepstraat, Oude Schansstraat, Heesstraat, Meldertsestraat, Berkenstraat, Stationsstraat, Schansstraat, Dorpsstraat, Halensestraat, Kruisstraat, Linkhoutsestraat, Mosstraat, Industriepark, Koepoortstraat, Raubrandplein, Corneliusstraat, Bloemendaalstraat, Velpenstraat, Zepstraat, Stadsbeemd, Gidsenstraat, Rozenstraat, Capucienenstraat. De kleine wegen worden niet geruimd en/of gestrooid. De bewoners van deze straten wonen steeds op korte afstand van de gestrooide hoofdwegen.

Fietspaden :

Voor wat de fietspaden betreft, sneeuw wordt geruimd op de fietspaden van volgende trajecten: Gennepstraat, Zelemstraat, Kolenbergstraat, Liebroekstraat, oude spoorwegbedding richting Diest, oude spoorwegbedding richting Geetbets, Sportlaan, Koekoeklaan, Stadsbeemd, Mosstraat, Halensestraat, Diestersteenweg, Kanonniersstraat, Lanciersstraat, Ertsenrijkstraat, Holakenstraat en Zittaardstraat.