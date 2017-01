Kurken stoppen welkom voor recyclage

Diest - Kraak jij bij deze jaarwisseling een extra flesje wijn of champagne? Bewaar die stoppen en breng ze naar een inzamelpunt. Het sociale tewerkstellingsproject vzw De Vlaspit verwerkt ze tot kurkgranulaat.Zo help je de berg afval te verkleinen en bevorder je sociale tewerkstelling.

Een gemiddeld Vlaams gezin is jaarlijks goed voor vijftig tot zestig kurken stoppen. Dat is een vracht van 480 ton. Die stoppen komen normaal in de vuilniszak terecht, maar via vzw De Vlaspit geef je ze een nieuwe bestemming. De Vlaspit zamelt elk jaar al 70 ton kurk in uit heel België. Als elke Diestenaar één kurk inlevert, houdt Diest alleen al bijna 25.000 kurken weg van de afvalberg. Om die stoppen te verzamel,staan er in de stad speciale bakken. Je vindt ze onder meer in het stadhuis en in het zwembad De Warande, en Limburg.net doet hetzelfde in het recyclagepark. Huis Martine Van Camp plaatst inzameltonnen in het dagcentrum aan de Turnhoutsebaan 57, de studio's in de Koning Albertstraat en het dagcentrum in de Speelhofstraat 8. Bovendien komt er een ophaalronde langs de horecazaken en wijnhandelaars. De Vlaspit sorteert de kurken en vermaalt ze tot kurkgranulaat. Dit kan gebruikt worden voor isolatie in de bouw en voor andere toepassingen.