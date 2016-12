Provincie waarschuwt voor vuurwerk en dieren

Diest - De provincie Vlaams-Brabant start een nieuwe campagne ‘Knallend plezier, maar niet voor uw dier’ om te herinneren aan de impact van vuurwerk op dieren.

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens oudejaarsnacht voor dierenleed. Dieren slaan angstig op de vlucht, raken verloren, gewond of worden zelfs gedood. Vorige jaar nog verloor een drachtige merrie haar veulen door vuurwerk. ‘Vele mensen zijn bekommerd om dieren, maar zijn zich niet bewust van de impact van vuurwerk. Daarom hebben we een cartoonist onder de arm genomen om onze campagne in een nieuw kleedje te steken. De affiche wordt eerstdaags verzonden naar alle dierenartsenpraktijken in Vlaams-Brabant‘, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn. ‘Met concrete tips zetten we mensen aan om rekening te houden met dieren tijdens oudejaarsnacht. We raden eigenaars aan om hun hond voor 22 uur uit te laten, huisdieren binnen te houden en weidedieren op stal te plaatsen. Op die manier kan dierenleed vermeden worden’.

De gratis affiche kan je downloaden via www.vlaamsbrabant.be/vuurwerkendier