Provincie steunt Noodopvang Demerkat

Diest - Het dierenasiel Noodopvang Demerkat uit Diest krijgt samen met 18 andere dierenasielen in Vlaams-Brabant steun van de provincie Vlaams-Brabant. Samen krijgen ze 20.000 euro steun. “

Met dit nieuwe initiatief geven wij als provincie gehoor aan de noodkreet van de dierenasielen”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Met deze steun kunnen ze hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren. De Vlaams-Brabantse asielen zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen".

“Wegens de besparingen die Vlaanderen aan de provincies oplegt, schroefde de provincie Vlaams-Brabant de subsidies aan asielen twee jaar geleden terug. Dat leek ons geen probleem, omdat de Vlaamse regering de indruk wekte dat ze de zorg voor de asielen zou overnemen. Maar dat gebeurde niet, waardoor we vonden dat we de dieren in de asielen niet aan hun lot konden overlaten", aldusn nog gedeputeerde Tie Roefs.