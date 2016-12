Halen - Wie het stadhuis van Halen wil bezoeken, moet daar vrijdagochtend naartoe. Vrijdagmiddag is het stadhuis gesloten. Het gaat pas weer open na Nieuwjaar.

Het stadhuis is vrijdagochtend open van 8 tot 12 uur. Dat is meteen ook de laatste periode waarop je je tegoed aan huisvuilzakken voor 2016 in het stadhuis kan ophalen. Na Nieuwjaar heb je geen recht meer op de gratis huisvuilzakken voor 2016. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.