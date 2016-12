Zingpaleis biedt podium aan lokaal talent

Geetbets - Alle muziekliefhebbers zijn donderdag 12 en zaterdag 14 januari 2017 welkom voor het Zingpaleis van de vzw Feminis in buurgemeente Kortenaken. De formule heeft al een stevige reputatie opgebouwd.

Plaatselijk talent krijgt op die twee dagen een unieke kans om zelf een keer op een echt podium te kruipen en gewaar te worden hoe het voelt om even een echte artiest te zijn. In totaal staan ongeveer 15 lokale artiesten klaar om hun kans te wagen. Zij brengen een uitsluitend Nederlandstalig repertoire wat het perfect mogelijk maakt om deze aaneenschakeling van hits uit volle borst te komen meezingen. Plaats van het gebeuren is GC Den Hoek. De show start telkens om 20 uur stipt.

In 2005 werd het Zingpaleis voor het eerst georganiseerd door de Cultuurraad van de gemeente Kortenaken. Nadien pakte VZW Feminis het initiatief over en volgden er nog shows in 2007 en 2009. Sindsdien bleef het wachten op een nieuwe gelegenheid. Bij heel wat lokale artiesten, maar ook bij heel wat liefhebbers uit het publiek, bleef de vraag voor een opvolger constant op de lippen. Die komt er nu dus.

Net als in het verleden is de opbrengst van het Zingpaleis bestemd voor het goede doel. Ook daarbij gaat de voorkeur uit naar lokale initiatieven. Zo kan de organisatie Alles4Afrika, waarbij Roger en Gerda Alles zich inzetten voor een aantal steunprojecten in Gambia, rekenen op de hulp van het Zingpaleis. En ook de lokale vereniging Tucimani, die zich inzet om mindervaliden uit de gemeente extra kansen te bieden, zal een graantje kunnen meepikken.

Kaarten: cultuurdienst Kortenaken en leden VZW Feminis.