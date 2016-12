Parochie Hogen viert 75 jaar kerk met mis als toen

Geetbets - De parochie Onze Lieve Vrouw van Hogen (Geetbets) heeft haar 75-jarig bestaan op een heel bijzondere manier gevierd. Dat gebeurde met een mis precies, zoals dat 75 jaren geleden gebeurde.

De parochie Hogen is heel bijzonder. Ze spreidt zich uit over de gemeenten Geetbets en Kortenaken en over de stad Zoutleeuw. De kerk werd in 1941 gebouwd. Dat was in volle oorlogstijd dus. Net als toen werden delen van de mis in het gregoriaans uitgevoerd. De priesters stonden ook identiek zoals bij de officiële ingebruikname in 1941 met de rug naar de gelovigen gekeerd.