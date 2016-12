Kinderopvang Rummen vanaf 2 januari weer open

Geetbets - Voor de tweede helft van de kerstvakantie kunnen ouders met hun kinderen terecht in het centrum voor buitenschoolse opvang Schuifaf in Rummen (Geetbets). Dat is vanaf maandag 2 januari open.

In deze eerste helft van de vakantie is Schuifaf gesloten. Vanaf maandag 2 januari kan je in Schuifaf terecht en dat tot en met vrijdag 6 januari. Vanaf de tweede week van januari is ook de buitenschoolse opvang in Geetbets-centrum weer normaal geopend. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.