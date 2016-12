‘Pre-nieuwjaarsdruppel bij vzw Poezenpootjes

Geetbets - Borrelen op het nieuwe jaar kan alvast vrijdag 30 december bij de vzw Poezenpootjes in Rummen (Geetbets). Je kan er ook deelnemen aan een winterwandeling.

De vzw Poezenpootjes van Geetbets biedt opvang aan verwaarloosde dieren. Die worden na onderzoek door een veearts en na het eventuele onvruchtbaar maken bij gastgezinnen geplaatst of in een veilige omgeving weer vrijgelaten. Voor de financiering van de eigen werking organiseert de vzw een ‘pre-nieuwjaarsdruppel. Vanaf 15.30 uur ben je welkom om een borrel te drinken op het adres Tappestraat 23A in Rummen. Je kan daar ook vertrekken voor een wandeling van 5 of 10 km. Leden van wandelclub ‘Samen op Stap’ zorgen voor begeleiding. Vertrek om 16 uur (10 km) en 17 u. (5 km). Je brengt best een zaklamp mee.