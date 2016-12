Geetbets - De Brass Band Haspengouw is bekroond door Vlamo, de vereniging van organisaties van Vlaamse niet-professionele muzikanten.

In het Leuvense Lemmensinstituut behaalde Brass Band Haspengouw de eerste prijs in de open categorie uitmuntendheid. De Vlamo-jury kende de brassband 85,33 punten op honderd toe. De band staat al jaren onder leiding van dirigent Léon Pétré, die ook voorzitter is van de vereniging.