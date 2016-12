Uitvaart ereschepen Frans Michiels

Diest - In de Sint-Sulpitiuskerk van Diest wordt vandaag, dinsdag 27 december, de uitvaartplechtigheid gehouden voor Frans Michiels (88). Hij was jarenlang schepen voor CD&V in Diest en ontving na zijn politieke carrière de titel van ereschepen.

Hij was ook vele jaren kabinetsmedewerker van CD&V-ministers, eerst van premier Gaston Eyskens en later van Gaston Geens, minister-president van de Vlaamse regering. Frans Michiels werd op 4 november 1928 geboren in Diest. Hij overleed op 19 december 2016 in het rustoord Huize Sint-Augustinus in Webbekom. De uitvaartplechtigheid vangt aan om 10.30 uur. Online condoleren op www.huisjannes.be.