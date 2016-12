Buitenschoolse opvang dicht in kerstvakantie

Geetbets - De buitenschoolse kinderopvang van Geetbets is in de kerstvakantie volledig gesloten. Ouders kunnen er dus niet met hun kinderen tot 12 jaar terecht.

De buitenschoolse opvang zorgt op schooldagen voor de opvang van kinderen voor en na de schooluren. Ook in sommige vakantieperiodes is er opvang, maar niet dus in de kerstvakantie. Ouders moetn voor deze periode dus een alternatief zoeken. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.