Geetbets - Het Sint-Ceciliakoor van Nieuwerkerken is donderdag 29 december om 19.30 uur voor een kerstconcert te gast in Geetbets.

Het koor van Nieuwerkerken zingt dan in de kerk van Grazen. Sint-Cecilia is een vierstemmig gemengd koor met een breed repertoire. Klassiek, gospel, pop…. In het concert van donderdag brengt het koor ook enkele werken die helemaal passen in de kerstsfeer. Info: cultuurdienst Geetbets, www.geetbets.be.