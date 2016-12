Halen - Burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) van Halen is wegens ziekte tijdelijk buiten strijd. Hij herstelt van een dubbele longontsteking. In afwachting van zijn herstel is eerste schepen Heidi Wuestenbergs (CD&V) waarnemend burgemeester.

Als alles meezit, kan de burgemeester deze week weer aan de slag gaan.