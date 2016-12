Stadhuis toe tot woensdagochtend

Halen - Wie vandaag naar het stadhuis van Halen gaat, staat daar voor een gesloten deur. Het stadhuis van Halen is vandaag niet geopend.

Het stadhuis blijft dicht naar aanleiding van 26 december. Dat is tweede kerstdag en een officiële feestdag. Normaal is het stadhuis van Halen op maandag open vanaf 13 uur. Wie het stadhuis wil bezoeken, moet wachten tot woensdag 28 december. Morgen, dinsdag 27 december, blijft het stadhuis ook gesloten. Dinsdag is de vaste sluitingsdag van de stadsdiensten. Woendag ben je vanaf 8 uur welkom in het stadhusi. Info:stadsbestuur Halen, tel. 013/61.81.20, toerisme.info@halen.be.