Beter Bilzen bezoekt clubs en verenigingen

Bilzen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat kandidaat burgemeester Bruno Steegen samen met zijn team van 'Beter Bilzen' op bezoek in alle deelgemeenten van Bilzen. “Ik wil graag weten waar de Bilzenaar mee zit, wat er leeft, wat er goed loopt maar ook wat er nog beter kan.”, stelt Steegen.

Het team van ‘Beter Bilzen’ gaat de deelgemeenten en kerkdorpen afschuimen. “Bedoeling is dat zowel jeugdverenigingen, fiets- en andere sportclubs, kook- of kaartclubs, een oudercomité, maar ook een kliekje buren of wandelvrienden ons boeken. Op die kunnen we de dialoog aangaan en te weten komen wat de Bilzenaar bezighoudt. Sommige dingen kunnen we misschien al onmiddellijk verbeteren, anderen pijnpunten zoeken we uit of nemen we mee in ons verkiezingsprogramma.”, stelt Bruno Steegen. Beter Bilzen is ontstaan uit de schoot van Open VLD. “Beter Bilzen is een verruimingsoperatie met het voltallige bestuur van Open VLD, maar daarnaast ook een team onafhankelijke, gemotiveerde Bilzenaren. Zeg maar een combinatie van oude rotten en nieuwelingen met een frisse blik op wat Bilzen nodig heeft.”, stelt boegbeeld Steegen. Naar aanleiding van ‘Bruno On Tour’ werd er een promotiefilmpje gemaakt waarbij al fietsend elke deelgemeente en kerkdorp met een herkenbaar plekje in beeld komt. (JoGe)