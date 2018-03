Koude maar feestelijke stoet in Grote-Spouwen

Bilzen - De 11de carnavalsoptocht van CV De Kaver paradeerde zondagnamiddag door de straten van Grote-Spouwen. Voor de ruim 500 deelnemers en de duizenden toeschouwers zorgde de snijdende grauwe wind voor een erg koude gevoelstemperatuur. Maar iedereen bleek goed op het frisse weer voorbereid en de ouders met kinderen lieten zich niet afschrikken van een beetje kou.

Een warme jas, legging en sjaal bleken echter geen overbodige luxe op de carnavalsstoet in Grote-Spouwen. De optocht met meer dan 40 groepen werd een feestelijk gebeuren waarbij iedereen zich amuseerde. De dansende menigte liet de straatjes van ‘Spaan’ daveren en Prins Davy I had samen met zijn zonen, de jeugdprinsen Liam en Siebe van de feestende ‘Kaver’ duizenden kilo’s aan snoep en gadgets mee op de wagen om de menigte naast het parcours te verrassen. Voor de meeste carnavalsverenigingen was deze stoet meteen de laatste uitspatting van een feestelijk carnavalsseizoen. De optocht in Grote-Spouwen is immers de laatste kans om de feestmuts op te zetten in Zuid-Limburg. (JoGe)