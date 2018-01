Evangelische kerk kookt viergangendiner voor minderbedeelden

Bilzen - De Evangelische kerk in Bilzen nam samen met de Sint-Vincentiusvereniging het initiatief om een feestelijk eindejaarsdiner te organiseren voor de mensen die nood hebben aan een beetje licht tijdens deze periode.

“We ontvingen 100 volwassenen en 50 kinderen op het diner. Voor elk kindje was er bovendien een geschenkje. Het feestmaal werd bekostigd met individuele giften en alle cadeautjes zijn gesponsord. De stad Bilzen zorgde voor de accommodatie.”, vertelt initiatiefnemer Valère Abeck. Het uitgebreid viergangendiner werd verzorgd door een 15 koppig behendig kookteam aangevuld met een 20-tal helpende handen. Lieve Appermans: “Dit feestmaal is voor ons zo belangrijk omdat we een stukje van onze overtuiging in de praktijk willen omzetten. Een moment waar we echt naast onze medemens gaan staan of die nu bij onze kerk hoort of juist een hele andere overtuiging heeft." (JoGe)