Kerstrozenverkoop van de KLJ meisjes

Bilzen - In Eigenbilzen werd weer naar jaarlijkse gewoonte door de KLJ meisjes de kerstrozenverkoop georganiseerd. De actie sloeg wederom goed aan. De meisjes van de jeugdbeweging gaan in 2018 samen met de stad Bilzen het dak van hun lokaal renoveren.

“Het is ondertussen al een vaste traditie om via onze rondgang een kerstroos in huis te halen.”, aldus leidster Jana Billen (21). “We zijn met zo ‘n 40 meisjes op pad verdeeld in 7 groepjes. De actie werd warm onthaald, er zijn ongeveer 500 rozen verkocht.” De meisjes trokken met volgeladen kruiwagens door de straten van het kerkdorp. “Vooral de rode kerstrozen en de roosjes besprenkeld met gouden en zilveren glitter vielen in de smaak.”, lacht Kaat Cleuren (7). “Met de opbrengst van de verkoop kunnen we ons zomerkamp bekostigen en dragen we bovendien ons steentje bij aan de renovatie van het dak van ons lokaal op de Lochtstraat.”, aldus de KLJ leiding. (JoGe)