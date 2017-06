Bilzen - Meer dan 200.000 vrouwen en mannen werken in België als schoonmaker. Ze werken als conciërge, huispersoneel, ruitenwasser en als schoonmaker in bedrijven, scholen, hotels, op straat, in ziekenhuizen of stations.

Dinsdag worden in de diverse sectoren de poetmedewerkers in de bloemetjes gezet. Werken in de schoonmaak is een zwaar beroep dat soms ondergewaardeerd wordt. Vergeet dus zeker niet je poetsvrouw of -man in de bloemetjes te zetten op de 'Dag van de Schoonmaak', dinsdag 20 juni, een dag die dit jaar voor de 10de keer op rij wordt gevierd.