Marktrock maakt deze zomer plaats voor een avontuurlijk Kinderfestival

Bilzen - Na 4 jaar Marktrock in de Demerstad is de koek op. De stad Bilzen houdt het voor bekeken en gaat in de plaats resoluut de kaart van het gezin trekken met een gloednieuw stadsfestival op maat van kinderen tussen 3 en 12 jaar. “De muziekscene werd steeds duurder en een betalende editie van Marktrock was voor ons geen optie. We smijten het op zondag 13 augustus daarom over een compleet andere boeg. Het kinderfestival Tureluurs wordt een 24 uur durend avontuurlijk festijn. Het start met een nachtje kamperen in Park Haffmans, gevolgd door een wereld vol beleving. Een prettig gestoord pretpark in en rond het centrum van de stad.”, verduidelijkt schepen van evenementen, Griet Mebis.

Het weekend het kortst bij Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart stond ruim 30 jaar lang geboekstaafd als het moment waarop in Bilzen muziek de boventoon voerde. Maar dit jaar wordt het anders. "Nu we stoppen met Marktrock, hebben we ervoor gekozen om samen met onze eigen diensten een gloednieuw knotsgek festival op maat van de kleinsten te organiseren. Het hoofddoel van ‘Tureluurs’ is om kinderen ruimte te geven om kind te zijn. Tijdens het festival komt er trouwens ook een kinderburgemeester.”, stelt burgemeester Frieda Brepoels. Tureluurs wordt opgebouwd rond een compleet nieuw concept. “Geen clowns of springkastelen maar een echt festival waarbij kwaliteit en authenticiteit voorop staan. Theater, zingen, tekenen, maar ook doldwaze avonturen. Zaterdagavond kamperen in een tipi in Park Haffmans, kleurrijke podia, straattheater langs de oevers van de Demer of schuiven van een megaglijbaan op de steile flank van de Borreberg. Kortom een wereld vol beleving in een oord waar alles een hoek af lijkt te hebben. Samen met een groot aantal monstertjes die symbool staan voor Tureluurs, worden alle lagere scholen betrokken bij een traject dat we opzetten in aanloop naar de dag zelf.”, onderstreept schepen van citymarketing en onderwijs, Bruno Steegen. (JoGe)

Muziek blijft een belangrijke peiler in Bilzen

Door het verdwijnen van Marktrock krijgen de andere muziekfestivals de mogelijkheid om te groeien. “Lokale initiatieven als Pempkes Beats en Floorfiller worden steeds groter en bekender. De stad zelf blijft uiteraard ook inzetten op muziek. Zo is er Emotions en het Vlaamse paradepaardje ‘Bilzen Feest’ naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, waar we dit jaar de affiche nog meer gaan versterken met klinkende namen en vedetten.”, benadrukt schepen van evenementen Griet Mebis.