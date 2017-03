Internationale fotowedstrijd ingericht door Candid - Munsterbilzen

Bilzen - De prijsuitreiking van de Internationale fotowedstrijd ‘OMNI – Candid 17 digital’, werd afgelopen weekend weer en happening die tot ver buiten de landsgrenzen werd gevolgd. Drie dagen lang was zaal Hartenberg in Eigenbilzen het epicentrum voor topfotografie.

Behalve een mooi foto-overzicht werden er ook roterend projecties getoond van de deelnemende kiekjes. “Candid-Munsterbilzen is altijd al een voorloper geweest wat betreft wedstrijden. Sinds 1992 wordt onder impuls van onze club dan ook een internationaal circuit georganiseerd.”, verduidelijkt voorzitter Jean-Pierre Muyters. “Dit jaar kregen we foto-inzendingen vanuit alle uithoeken in de wereld, waaronder Hong Kong, Rusland en Amerika. In totaal stelden 360 auteurs zich kandidaat voor een prijs in de vier vooropgestelde categorieën.” Een Internationale jury verkoos de zwart-wit inzending van Joseph Dobosz tot winnaar van de Gouden medaille PSA. ‘Volgend jaar bestaat onze club 50 jaar. We broedden uiteraard op een bijzondere activiteit.”, lacht het bestuur. (JoGe)