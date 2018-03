Onthaalouders van De Bambi’s gaan digitaal

Borgloon - Vanaf volgende maand wordt de kinderopvang bij De Bambi’s gedigitaliseerd. Voor de aangesloten onthaalouders zal alles veel eenvoudiger én sneller gaan. Afgelopen week kregen de onthaalouders een opleiding over het programma DEONA. De tabletcomputer waarop het programma draait mochten ze na de infosessie mee naar huis nemen. Alle gegevens van de kinderen en de onthaalouders kunnen dan digitaal worden uitgewisseld.

In de praktijk brengt kinderopvang, ook voor een onthaalouder, heel wat administratie met zich mee, zoals de dagelijkse aanwezigheidslijsten, het opmaken van de facturen, het evacuatieplan en ga zo maar door. De digitalisering maakt het een stuk makkelijker. Meer nog de ouders krijgen iedere avond een overzichtje over het verloop van de dag in de opvang. Heeft hun kindje goed geslapen, gegeten, hebben ze buiten gespeeld of geknutseld of wat hebben ze vandaag bijgeleerd. Met een eenvoudige druk op het icoontje en de gegevens komen op het scherm! Compleet met foto's. De onthaalouders kunnen alle gegevens registreren, zoals de aanwezigheidslijsten, de bezetting, het eetpatroon, de evolutie in de ontwikkeling, de persoonlijke gegevens van de ouders, bijzondere details zoals aangepaste medicatie, leuke anekdotes, enz.

“Het vertrouwde "heen-en-weerschriftje" wordt dus nu vervangen door de tablet.

Voor een aantal van de onthaalouders is dit een eerste kennismaking met het digitaal communiceren en uitwisselen van gegevens via een tablet. De onthaalouders reageerden enthousiast en zijn alvast erg geïnteresseerd naar de vlotte werking,” zegt Marilou Vanmuysen.

De Dienst voor Opvanggezinnen De BAMBI's is actief in de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen. De 51 onthaalouders, aangesloten bij De Bambi's, staan dagelijks garant voor een kwaliteitsvolle opvang in een warme thuisomgeving van zowat 550 kinderen.