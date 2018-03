Uniek kerstmagie in Kasteel van Duras

Sint-Truiden - Kerstmagie is een groots opgezet event dat zal doorgaan in het prachtige Kasteel van Duras waar de bezoekers niet alleen zullen ontvangen worden door de Kerstman en zijn gevolg maar er ook een spannend avontuur meemaken. Dit concept, dat bedacht werd door "Historalia Productions", kende de voorbije seizoenen een overdonderend succes in het Kasteel van Westerlo en het Slot van Laarne (Gent), waar telkens bijna 8000 toeschouwers hun ogen uitkeken op een verbluffend en verblindend spektakel

Chris Mathijs, is Projectcoördinator voor de Sint-Truidense versie van het kerstgebeuren en doet een oproep om zoveel mogelijk mensen warm te maken om een rol in deze Kerstmagie voor zich te nemen. “Wij zoeken niet alleen volwassen acteurs en actrices maar ook kinderen (die een belangrijke rol vervullen in het geheel!), dansers, danseressen, suppoosten, decorbouwers, kledijnaaisters, cateringhulp, onthaalmedewerkers, kinderbegeleiders en zo verder . . . Het geheel wordt gedirigeerd door beroepsregisseur Luc Stevens die als auteur en regisseur reeds jarenlang garant staat voor uitstekende kwaliteit bij dergelijke projecten.

De stad Sint-Truiden verleent haar volledige en onvoorwaardelijke steun aan dit onvervalst spektakel dat nog nooit eerder in onze stad vertoond werd!

Geïnteresseerden kunnen zich geheel vrijblijvend inschrijven voor de infovergadering op dinsdag 27 maart om 18.30uur in het Kasteel van Duras.

Graag de aanwezigheid bevestigen voor 20/03 via mathijs.c@historalia.be