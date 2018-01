Nadine Beirinckx wint eindejaarswagen van Shop & The City

Sint-Truiden - De Truiense Nadine Beirinckx heeft een Honda Jazz van garage Coenegrachts in ontvangst genomen. Ze won deze wagen dankzij het scannen van haar Shop & The City-kaart bij Edipe in de Luikerstraat.

December feestmaand is traditioneel een moment waarbij de handelaars hun klanten extra in de watten legt. Afgelopen maand gooiden de handelaars samen meer dan 2000 unieke prijzen in de prijzenpot. Iedereen die zijn of haar Shop & The City-kaart scande zag meteen of deze met een extra prijs naar huis ging.

“Naast de grote Scan, Scratch & Win prijzenpot konden alle Shop & The City-kaartgebruikers ook kans maken op een Honda Jazz, als hoofdprijs,” zegt Pascal Vossius, Schepen van Middenstand. “Toen zaterdag de winnaar tijdens de Haspengouw Markt bekend werd gemaakt was de Truiense Nadine Beirinckx als winnares uit de bus kwam”. “Ik was erg verrast toen ik telefoon kreeg dat ik de wagen gewonnen had. Deze stadswagen gaat zeker goed van pas komen,” aldus Nadine Beirinckx