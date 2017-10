Silke Hendrix haalt zilver op EK in Polen

Sint-Truiden - Voor Silke Hendrix (14) uit Kerkom is er niks te veel en alles moeten wijken voor haar grote liefde voor de paardensport. Voor haar geen dressuur, jumping of military maar het reiningrijden, een Amerikaanse rijstijl van het paardrijden.

Wekelijks trekt ze samen met haar zus Marit en haar oom Jean Hendrix, eigenaar van het paard, naar de Antwerpse Kempen waar deze vorm van paardensport erg geliefd is. Het vraagt enorm veel liefde voor het paard, uren trainen en verzorgen. Op haar 12de werd Silke een eerste keer Belgisch kampioen en dit jaar bracht zij met de 9-jarige merrie Lenas Tuff Chic de zilveren medaille mee van het Europees kampioenschap in Polen.

Reining is discipline binnen het westernrijden waarbij de ruiters hun paarden door een precies patroon van cirkels, spins en stops moet leiden. Al het werk gebeurt in de lope (langzame galop) en galop. Reining wordt vergeleken met de westernvorm voor dressuur rijden aangezien het paard, het meest geschikt voor deze sport is een Quarter horse, goed moet reageren en in overeenstemming moet zijn met zijn ruiter.