Mooie prijzen voor de winnaars wedstrijdactie bibliotheekweek

Sint-Truiden - De voorbije dagen was het feest in de Bibliotheek Toni Coppers. Tijdens de bibliotheekweek trakteerde het stadsbestuur de bezoekers op tal van leuke verwennerijen en fijne verrassingen. Naast de verwendag met een ontbijtje en allerlei animatie voor de kinderen was er heel wat te beleven zoals verschillende lezingen, infosessies en rondleidingen in de bibliotheek.

Ook dit jaar werden er opnieuw een aantal leuke prijsacties aan de feestweek vastgehaakt, waarvoor er 17 winnaars uit de bus kwamen. Zaterdag 21 oktober werden ze in de Bibliotheek Toni Coppers ontvangen en de gelukkigen kregen er allemaal een prachtige draagtas boordevol interessant leesvoer mee naar huis.

“2017 was een bijzonder jaar voor onze bibliotheek. Die kreeg samen met ons cultuurcentrum een vernieuwingsbeurt en staat sinds mei ook te boek als de Bibliotheek Toni Coppers. Onder deze nieuwe naam blijven we ook in de toekomst inzetten op kwalitatieve dienstverlening voor onze trouwe en toevallige bezoekers. Eén keer per jaar zetten we hen in de bloemetjes. Ook dit keer was de bibliotheekweek opnieuw een groot succes”, besluit schepen van Cultuur Johan Mas.