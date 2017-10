Goedele Liekens signeert ‘Koken met Haspengouws goud’ tijdens zaterdagmarkt

Sint-Truiden - Het nieuwe gratis kookboek ‘Koken met Haspengouws goud’ werden zaterdag tijdens de wekelijkse markt als zoete broodjes aan de man en vrouw gebracht. Bij momenten was het aanschuiven om een exemplaar te bemachtigen.

“Van de eerste druk zijn er al ruim 3000 uitgedeeld. Ik hoop dat al die mensen mijn raad opvolgen en minstens drie stuks, appelen of peren, per dag consumeren. Ik heb alvast met mijn boek een voorzet gegeven en een middel aangereikt dat ons Haspengouws fruit een prefect product is om culinair mee aan de slag te gaan in de keuken,” zegt Schepen en Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Goedele Liekens, die zelf een van haar recepten prijsgeeft in het boek kwam het boek promoten tijdens de markt.

Het doel van de campagne is de fruittelers een duwtje in de rug te geven. De sector kampt al vier jaar met een ernstige crisis.