23 nieuwe assistentiewoningen in Residentie Groenpark

Kortessem / Borgloon - VBK Real Estate gaat midden in het centrum van Kortessem een residentieel woonproject realiseren voor bewoners met zorg op maat. Residentie Groenpark ligt in de Omstraat, de inplanting is uniek, gezien de parkligging met groene vergezichten gecombineerd met de centrale ligging van het project waardoor de bewoners de gelegenheid hebben om alles op wandelafstand te bereiken.

Het woonproject omvat in het totaal 23 assistentiewoningen telkens met 1 of twee slaapkamers. Iedere wooneenheid is voorzien van een terras, een ondergrondse autostaanplaats en een kelderberging. Op de gelijkvloerse verdieping tref je een ruime gemeenschappelijke ruimte aan waar tal van activiteiten doorgaan.

“Voor de zorg op maat doen we een beroep op de ervaring van de CM als zorgmakelaar. Hun ervaring staat garant voor de kwaliteit die de bewoner iedere dag in zijn assistentiewoning mag verwachten,” weet Jos Vannut, van het Loonse makelaarskantoor Immohuis. Ook voor de koper-investeerder biedt Residentie Groenpark tal van mogelijkheden. Het zorgeloze karakter van de investering is bijzonder interessant. CM als zorgmakelaar neemt het commerciële en administratieve luik immers voor haar rekening. De vernieuwde wetgeving geeft bovendien nog een steuntje in de rug zodat kopers slechts 12 procent btw betalen en bovendien vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

De initiatiefnemers VBK Real Estate, gespecialiseerd in projectontwikkeling organiseren samen met het makelaarskantoor Het Immohuis op zondag 29 oktober o0 10u30 en 14u30 een infosessie in het Kookhuis, Hasseltesesteenweg 151 te Kortessem. Info: info@groenpark.be of 012.26