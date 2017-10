Sint-Truiden laat inwoners mee investeren in windenergie

Sint-Truiden - De Stad Sint-Truiden geeft inwoners de kans om op een laagdrempelige manier te investeren in groene energie. Nog tot 27 oktober 2017 kunnen Truienaren tot 2.500 euro aan aandelen kopen van ‘Greensky’. Dat is het windmolenpark waarvan de stad mede-eigenaar is en in 2009 werd opgestart onder impuls van voormalig schepen Roland Duchâtelet. Vandaag is een informatievergadering voor kandidaat-investeerders.

Truienaren kunnen mede-eigenaar worden van de 9 molens in het Waalse Lincent. Die zijn sinds de zomer in gebruik en zullen op jaarbasis zo’n 58.000 MWh groene stroom opwekken. Dat is jaarlijks goed voor de bevoorrading van zowat 16.000 gezinnen en een minderuitstoot van 26.000 ton CO2.

Aan dit verhaal schrijft het stadsbestuur een vervolg. Truienaren krijgen de kans mee in te stappen in ‘Greensky’. Dat is het windturbinepark langs de E40, waaraan naast Sint-Truiden 23 procent participeert samen met ENGIE, Electrabel, Infrabel en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale. In het totaal zijn is er de bouw van 25 windmolens gepand verspreid over 6 gemeenten. Telkens wanneer een aantal nieuwe turbines in werking treden kunnen de inwoners van Sint-Truiden participeren.

“Hoe men kan Truiden participeren aan het ‘Greensky’-park is heel eenvoudig,” stelt schepen van Leefmilieu Hilde Vautmans. “De aandelen kosten 125 euro per stuk. Investeerders kunnen zich maximaal 20 aandelen aanschaffen voor in totaal 2.500 euro. Eén maal per jaar krijgen ze een dividend. Er wordt hiervoor een rendement van 3,5 procent nagestreefd, maar de reële opbrengst bedroeg in 2016 gemiddeld liefst 5,25 procent. Daarbovenop krijgen de eigenaars na 10 jaar nog eens hun hele inleg terug. Dat is een mooie belegging, die ook nog goed is voor het milieu”, legt Vautmans uit.

Kandidaat-investeerders kunnen op dinsdag 10 oktober 2017 terecht op een informatievergadering in zaal ‘Burchtheem’ in Brustem om 19u. Electrabel CoGreen, de vennootschap die de aandelen uitgeeft geeft daar uitleg over het project. Aandelen kopen kan tot vrijdag 27 oktober 2017 via www.electrabelcogreen.com.