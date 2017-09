Kinderraad op mobiliteitsonderzoek door Sint-Truiden

Sint-Truiden - In het jeugdcentrum de Tochtgenoot kwam de Truiense kinderraad samen rond het thema verkeer. Na een kennismaking met de dienst Mobiliteit, gingen ze op ronde om de verkeersveiligheid in kaart te brengen. Het stadsbestuur zal hun adviezen vervolgens vertalen in zichtbare acties op straat.

De 35-koppige kinderraad van Sint-Truiden houdt de vinger aan de pols van het stadsbestuur. Bij haar aantreden presenteerde de nieuwe ploeg hiervoor een kindercharter. Dat bevat allerlei aanbevelingen en suggesties voor het jeugdbeleid van de stad.

In het beleidsdocument van de kinderen is er veel aandacht voor verkeer. De raadsleden streven onder andere naar minder auto’s in de stad en vragen meer aandacht voor de zachte weggebruiker. Het stadsbestuur beloofde op het begin van de kinderraadslegislatuur de actiepunten zo goed mogelijk te realiseren en voegde daarom ook de daad bij het woord.

Kinderogen

“Beleid begint met luisteren naar wat er leeft in de samenleving. We nodigden de kinderen daarom uit voor een kennismaking met de dienst Mobiliteit. Vervolgens stuurden we hen naar huis met een opdracht. We vroegen hen om - met een fototoestel in de hand - in de schoolbuurt, op de fietspaden en de stoepen uit te kijken naar verkeerssituaties die ze goed en minder goed vinden. Met hun tips gaan we vervolgens concreet aan de slag. Wij geloven dat zij met hun kinderogen heel wat dingen zullen zien waar wij zelf zo snel niet aan denken”, wist schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Zowel het stadsbestuur als het jeugdbeleid zetten volop in op verkeersveiligheid. Nu worden al autoluwe straten aangelegd in het centrum en zijn voorzien meer comfort voor voetgangers en fietsers.