Nieuw educatief project van Sint-Truiden brengt proces ‘van akker tot bakker’

Sint-Truiden - Via onderwijsprogramma’s en een toeristische fietsroute wil de stad Sint-Truiden inwoners en bezoekers laten kennis maken met de akkerbouw. Dat is naast fruit een belangrijk aspect van de lokale landbouweconomie. ‘Biodivers van akker tot bakker’, een samenwerkingsproject met het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, gaat in maart van volgend jaar van start.

Sint-Truiden start samen met het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren met een nieuw educatief project. ‘Biodivers van akker tot bakker’ wil burgers de veelzijdige aspecten van akkerbouw bijbrengen en inzicht geven in de oorsprong van wat er dagelijks op ons bord komt.

“Het project zal uit twee onderdelen bestaan. Enerzijds zullen we een pakket van themalessen en excursiedagen ontwikkelen voor onze scholen. Anderzijds willen we samen met enkele andere Haspengouwse gemeenten een fietsroute uitstippelen langs akker- en voedingsbedrijven. Biodiversiteit zal in beide gevallen centraal staan”, vertelt schepen van Landbouw Hilde Vautmans.

De lancering staat gepland voor maart 2018. Tegenover het project staat er voor de stad een investering van 157.195 euro. 65% van dit bedrag vloeit terug via een Leader-subsidie. Naast Sint-Truiden hebben ook Tongeren, Gingelom, Borgloon, Heers en Riemst interesse om te participeren.

“Haspengouw is een streek met een rijke landbouwtraditie. Iedereen kent het fruit, maar daarnaast vormt ook de akkerbouw een belangrijk onderdeel van onze plattelandseconomie. Dat willen we nu samen met de andere projectpartners