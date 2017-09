Haspengouw Culinair en JCI oldtimer rally lokt veel volk naar Grote markt

Sint-Truiden - Ambiance in’ stad, Shop & The City en JCI Haspengouw verenigden afgelopen weekend de krachten. Zo organiseerden Ambiance In ’t Stad en Shop & The City voor de tweede maal Haspengouw Culinair op de Grote Markt van Sint-Truiden. Tien Haspengouwse toprestaurants serveerden er tussen 11u30 en 22u topgerechten aan democratische prijzen. JCI gebruikte de Groenmarkt en Grote Markt als aankomst voor hun eerste oldtimertreffen.

Culinaire hoogstandjes + oldtimertreffen = garantie voor succes

Schepen voor evenementen, Pascal Vossius, blikt tevreden terug op deze tweede editie: “Onze nieuwe samenwerking met de Haspengouw Classic is een schot in de roos. Naast onze herfstopendeurdag van de winkels, de toprestaurants op de Grote Markt vormen deze meer dan 100 oldtimers de kers op de taart.”

De bezoekers genoten met volle teugen van deze tweede editie. “Voor ons wat dit een ware culinaire ontdekkingstocht. Als jong koppel gaan we niet vaak naar deze topzaken. Dus voor ons een uitgelezen kans om ze allemaal eens te ontdekken hier op Haspengouw Culinair.” aldus Helena Vanleeuw die voor de eerste keer een bezoek bracht aan Haspengouw Culinair.

De organisatie was voorzien op stevig regenweer. Toch bleven de hemelsluizen gesloten en werd er plaats gemaakt voor een hemelsblauwe lucht en een stralende zon. “De afgelopen dagen hebben we hard ons best gedaan om ons maximaal voor te bereiden op het voorspelde regenweer. Vandaag genieten we van een prachtige zonnige editie en we kijken ernaar uit om volgende jaar weer een topeditie op poten te zetten” besluit Karl Smets, voorzitter Ambiance in 't stad.